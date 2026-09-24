Dự báo thời tiết 24/9/2026: Mưa to đến rất to lại sắp trút xuống nhiều tỉnh, thành

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa to đến rất to tiếp diễn ở nhiều nơi, Bắc Bộ có mưa dông về đêm và sáng. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực này có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam, từ Quảng Trị đến Tp.Huế, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực này nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực này nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 25/9: - Khu vực Bắc Bộ: + Ngày 24/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). + Đêm 24/9 và ngày 25/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. - Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, từ đêm 24/9 có mưa to đến rất to và dông. - Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, riêng khu vực Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 24/9 mưa giảm dần. - Các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: Thời tiết có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 25/9 đến ngày 3/10: - Bắc Bộ: Khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, khoảng ngày 30/9-01/10 có khả năng có mưa rào và dông rải rác. - Bắc Trung Bộ: Thời tiết có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế: Dự báo đêm 25/9, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Duyên hải Nam Trung Bộ: Dự báo thời tiết có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 26-27/9, sau mưa có mưa rào và dông vài nơi. - Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến khoảng ngày 26-27/9; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.