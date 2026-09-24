Dự báo thời tiết 24/9/2026: Miền Bắc mưa to cục bộ, Hà Nội chỉ 32 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 24/9, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ nắng gián đoạn; có mưa giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; riêng Bắc Bộ mưa tập trung vào đêm và sáng; nhiệt độ có xu hướng tiếp tục giảm so với hôm qua, mức cao nhất 31-33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/9, có nắng gián đoạn với nhiệt độ giảm nhẹ, còn ở mức 30-32 độ; trong ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc mưa to cục bộ, Trung và Nam Bộ vẫn mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, từ đêm 23 đến ngày 24/9, từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày 24/9, phía Tây Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 24/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (Quảng Trị đến TP Huế) có mưa to đến rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.