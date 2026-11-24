Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 26-28 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, từ mai gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tin không khí lạnh Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng gần sáng và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. - Gió: chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. - Nhiệt độ: khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ. Trên biển từ sáng sớm 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ chiều 24/11, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11 khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ tối 24 đến đêm 25/11, khu vực từ Tp.Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.