Dự báo thời tiết 24/10/2026: Miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ có nơi vượt 34 độ
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/10/2026). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.
Tp.Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khu vực này có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tp.Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Dự báo thời tiết khu vực này có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-24-10-2026-mien-bac-nang-nong-nhiet-do-co-noi-vuot-34-do-204261023152545239.htm