Dự báo thời tiết 23/9: Mưa to đến rất to ở nhiều nơi, Hà Nội nắng gián đoạn, những ngày tới ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 23/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng vào ban ngày, tuy nhiên nền nhiệt giảm khoảng 1-2 độ C so với ngày 22/9. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này phổ biến không vượt quá 34 độ C. Về đêm, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông.

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 23/9 có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ C, giảm 2 độ C so với một ngày trước. Trong đêm, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông từng lúc.

Trong khi đó, khu vực từ Huế trở vào Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục là những nơi đáng lưu ý về mưa lớn. Nguyên nhân được xác định do dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao.

Hà Nội ngày 23/9 có nắng gián đoạn, đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Ảnh minh họa

Nhiều nơi mưa rất to, có điểm vượt 120mm

Theo số liệu quan trắc, từ tối 22/9 đến rạng sáng 23/9, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn.

Trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 22/9 đến 3 giờ ngày 23/9, một số trạm có lượng mưa trên 90mm. Đáng chú ý, trạm Hòa Thịnh (Đắk Lắk) ghi nhận 121,4mm; Quy Nhơn (Gia Lai) 95mm và Phan Thiết (Lâm Đồng) 93mm.

Từ sáng sớm đến hết đêm 23/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, một số nơi có thể vượt 250mm.

Tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xuất hiện, lượng mưa phổ biến 40-80mm. Một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa rất to trên 150mm.

Riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, trong đêm 23/9 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Mưa lớn còn kéo dài trong những ngày tới

Dự báo từ ngày 24/9 đến hết đêm, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, kèm dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, một số nơi có thể trên 200mm.

Trong ngày 24/9, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày 23/9, phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa kèm dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong các cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đến ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi mưa to trên 70mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Biển động, tàu thuyền cần đề phòng dông mạnh

Trên biển, trong ngày 23/9, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dải hội tụ nhiệt đới hiện có trục đi qua khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc và nối với một vùng áp thấp. Lúc 1 giờ ngày 23/9, vùng áp thấp có vị trí khoảng 10,5N-11,5N; 109,5E-110,5E.

Dự báo ngày và đêm 23/9, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện trên vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa, Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa.

Trong dông có nguy cơ cao xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển này có khả năng chịu ảnh hưởng của lốc xoáy và gió giật mạnh, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn được dự báo tiếp diễn tại nhiều khu vực trong những ngày tới. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đông bằng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Tp. Huế, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.