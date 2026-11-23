Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/11

Ngày 23/11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục tăng, dao động 25-29°C.

Khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ, sau đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày 23/11, miền Bắc nắng với nhiệt độ cao nhất lên đến 29°C. (Ảnh minh họa)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ 24/11, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, Bắc Trung Bộ 15-18°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 23-24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, vùng núi và trung du có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Ngoài ra, trong ngày 23/11, vùng duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng.

Từ 24-26/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Khoảng 27-29/11, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/11

TP Hà Nội ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-30°C, phía Nam 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.