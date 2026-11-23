Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tăng cường từ đêm 23/11 khiến miền Bắc chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Trong khi đó, miền Trung đối mặt hai đợt mưa lớn, có nơi trên 200mm. Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ; phía Nam 30-32 độ.

Khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Miền Bắc đón không khí lạnh Trên đất liền: Khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió: Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ: Từ ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ. Khu vực Hà Nội: Đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ. Trên biển: Từ sáng 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23-24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.