Dự báo thời tiết 23/10/2026: Thời tiết miền Bắc có diễn biến mới, dự báo những ngày tới ra sao?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ nay đến ngày 29/10 - Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; Khoảng 2-3 ngày cuối, khu vực từ Nghệ An đến Tp.Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác. - Nam Bộ và Lâm Đồng: Dự báo thời tiết chiều và tối có mưa rào và dông rải rác trong khoảng ngày 23/10, sau có mưa rào và dông vài nơi. - Các khu vực khác: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.