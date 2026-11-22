Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh có xu hướng suy yếu và lệch dần về phía Đông, khiến thời tiết các khu vực có sự phân hóa.

Thời tiết hôm nay 22/11/2026:

Theo đó, ngày 22/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ tăng dần, ban ngày trời chuyển lạnh, có mưa vài nơi. Trạng thái rét chủ yếu còn duy trì vào đêm và sáng sớm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/11, có lúc có mưa, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất tăng 2-3 độ so với trước đó, ở mức 23-25 độ; chỉ còn rét về đêm và sáng.

Thời tiết Hà Nội ấm dần sau đợt không khí lạnh mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Đáng lưu ý, theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, khoảng đêm 23 và ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở mức 18-20 độ; trưa và chiều trời rét, nhiệt độ cao nhất giảm còn 20-22 độ.

Khu vực Nam Quảng Trị, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa rào rải rác, một số nơi có giông.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ít biến động với ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông, cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.