Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Khu vực này có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thời tiết có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 22/11:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Khu vực này thời tiết có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 22/11 có mưa vài nơi.

- Các khu vực khác: Dự báo thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/11 đến ngày 30/11:

- Bắc Bộ: Từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Thời tiết có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/11 trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin không khí lạnh

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 23 và ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm 18-19 độ C. Trưa và chiều 24/11, trời vẫn rét, nhiệt độ cao nhất chỉ 20-22 độ C, trong đó Ba Vì và Sơn Tây khoảng 20 độ C, Hà Đông và Chương Mỹ khoảng 21 độ C, Hoàn Kiếm và Láng khoảng 22 độ C.

Ngày 25/11, Hà Nội dứt mưa nhưng trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất 16-17 độ C, cao nhất khoảng 20 độ C. Hai ngày tiếp theo, nhiệt độ ban ngày tăng dần, cao nhất khoảng 23 độ C ngày 26/11 và 26 độ C ngày 27/11.

Khoảng ngày 28/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại với cường độ yếu. Trong hai ngày cuối tuần (28 và 29/11), Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 27-28 độ C.

Các nơi còn lại của miền Bắc, từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, khu vực này chỉ còn mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Riêng từ khoảng ngày 24 đến 26-11, trời rét cả ban ngày, vùng núi có nơi rét đậm.