Dự báo thời tiết 22/10/2026: Không khí lạnh tăng cường rất yếu, Hà Nội 33 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/10, không khí lạnh tăng cường nhưng rất yếu và lệch Đông nên miền Bắc ít mưa, nhiệt độ giảm không đáng kể, mức cao nhất vẫn 33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/10, có mây, có mưa vài nơi, nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Thời tiết miền Bắc vẫn nắng 33 độ dù không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Hoàng Minh

Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày 22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng có mưa rào và giông rải rác, tập trung vào chiều và tối. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 22/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.