Dự báo thời tiết 21/9: Miền Bắc nắng oi, Nam Trung Bộ và Nam Bộ hứng mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An duy trì hình thái ngày nắng và khá oi bức với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 34 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/9, có nắng với nhiệt độ cao nhất 32-34 độ; đêm không mưa.

Cũng trong ngày 21/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa rào và giông vài nơi.

Mưa lớn dồn dập gây ngập kỷ lục ở Vinh (Nghệ An) trong sáng 19/9. Ảnh: Trần Tuyên

Sáng 21/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và giông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Đáng lưu ý, dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển xuống phía Nam gây ra một đợt mưa lớn từ Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ đến Nam Bộ.

Cụ thể, từ chiều 21/9 đến ngày 22/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Sau đó, từ đêm 22/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tổng lượng mưa cả đợt ở những khu vực này tính từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9 phổ biến từ 120-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 21/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, ngày nắng; phía Nam sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Huế có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam từ chiều có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.