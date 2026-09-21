Dự báo thời tiết 21/9/2026: Mưa to dồn dập qua đi, miền Bắc nắng ráo đến khi nào?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 28-31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng TP.Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 22/9 - Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: Thời tiết đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Dự báo thời tiết khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 21/9 có mưa rào và dông vài nơi. - Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều 21/9 đến ngày 22/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 22/9 đến ngày 30/9 - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 23/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Các khu vực khác: Thời tiết khu vực này từ đêm 22-28/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ từ ngày 22-24/9 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ ngày 29/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Miền Bắc khả năng tạnh ráo đến cuối tháng Thông tin trên Vietnamnet từ nay đến khoảng 29/9, miền Bắc khả năng tạnh ráo, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ. Chiều tối và đêm vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Như vậy, sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội, được dự báo bước vào thời kỳ ít mưa hơn trong những ngày tới.