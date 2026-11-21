Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Tp.Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin không khí lạnh Ngày và đêm 21/11, Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ trung bình khoảng 18-20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ C, nhiệt độ trung bình khoảng 19-21 độ C. Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 22/11: - Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Thời tiết có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; từ ngày 22/11 đêm và sáng trời rét. - Khu vực Tp.Huế, Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến hết ngày 21/11; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; ngày 22/11 có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực Tp.Huế trời lạnh. - Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa: có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam tỉnh Quảng Trị trời lạnh. - Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 22/11 đến ngày 30/11: - Bắc Bộ: Dự báo có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/11 trời rét. - Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. - Các khu vực khác: Thời tiết khu vực này có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.