Dự báo thời tiết 21/10/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa rào rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21/10, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tăng cường xuống nước ta. Do cường độ không mạnh và lệch đông, đợt không khí lạnh này chủ yếu gây mưa rào rải rác, khiến nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ, chưa đủ làm thời tiết chuyển lạnh rõ rệt.

Cụ thể, từ chiều 21/10 đến sáng 22/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi; trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rải rác do tác động của không khí lạnh tăng cường yếu. Ảnh: Đình Hiếu

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/10, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2; nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ 1 độ, còn 31-33 độ.

Sang ngày 22/10, Hà Nội không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 32-33 độ.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế từ chiều 21-22/10, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông do tác động kết hợp của không khí lạnh yếu và trường gió đông đến đông nam ở độ cao khoảng 1.500-5.000m.

Ngày và đêm 21/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 21/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.