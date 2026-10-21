Dự báo thời tiết 21/10/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh 'lạ thường'

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Theo dự báo thời tiết ngày 21/10, một đợt không khí lạnh yếu được bổ sung xuống nước ta với cường độ không mạnh và lệch Đông. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc đón không khí lạnh, nơi nào lạnh nhất? Bà Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống dự báo từ ngày 21/10, không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông đến đông nam khiến khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp.Huế có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm 1-2 độ C. Trong khi đó, Lâm Đồng và Nam Bộ cần đề phòng mưa to cục bộ vào chiều tối. Dự báo ngày 21/10, một đợt không khí lạnh yếu được bổ sung xuống nước ta. Do cường độ không mạnh và di chuyển lệch về phía đông, không khí lạnh chủ yếu làm gia tăng gió đông bắc trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Từ chiều 21/10, gió đông bắc trên vùng biển này có thể mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Diễn biến này có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải. Trên đất liền, không khí lạnh kết hợp với trường gió đông đến đông nam ở các mực khí quyển từ 1.500-5.000m có cường độ yếu, gây mưa rào rải rác, cục bộ có dông tại Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Do mưa không lớn và phạm vi ảnh hưởng không rộng, nền nhiệt tại các khu vực này chỉ giảm nhẹ khoảng 1-2 độ C trong hai ngày 21-22/10. Sau đó, mưa giảm, nhiệt độ tăng dần trong những ngày cuối tuần. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ, mưa rào vẫn xuất hiện rải rác trong hai ngày 21-22/10 do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông đang suy yếu. Đáng chú ý, Lâm Đồng và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ vào chiều và tối. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Từ ngày 23/10, thời tiết tại khu vực này có xu hướng tốt dần lên, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi.