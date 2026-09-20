Dự báo thời tiết 20/9: Miền Bắc nắng 34 độ, Trung và Nam Bộ nhiều nơi mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/9, do lưỡi áp cao lục địa được tăng cường yếu, kết hợp với khối không khí ổn định trên cao nên miền Bắc và Thanh Hóa duy trì ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/9, có lúc có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Vùng mưa lớn dịch chuyển xuống phía Nam. Ảnh: Trần Tuyên

Đáng lưu ý, sự dịch chuyển của dải hội tụ nhiệt đới xuống phía Nam, kéo theo trọng tâm mưa cũng thay đổi. Sáng 20/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế còn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 20-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; từ chiều có mưa rào và giông rải rác. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3 giờ.

Ngoài ra, chiều và đêm 20/9, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 20/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.