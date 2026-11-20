Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tăng cường nhiệt độ giảm sâu. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-25 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tin không khí lạnh miền Bắc Theo dự báo thời tiết ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14 - 17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ C. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa. Trời rét. Về diễn biến mưa do không khí lạnh, từ nay đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.