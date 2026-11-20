Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tràn về từ chiều tối 18/11 đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, khiến thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết hôm nay 20/11/2026:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/11, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 3; trời rét với nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức 19-21 độ, ban đêm giảm thấp nhất 16 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa, trời rét. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, từ đêm 19/11 đến ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 90-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Sau đó, đêm 21/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông.

Ngoài ra, từ tối 19/11 đến ngày 20/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa giông, cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.