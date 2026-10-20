Dự báo thời tiết 20/10/2026: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, tâm điểm nơi nào?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu, chưa đủ khiến miền Bắc chuyển lạnh, Hà Nội vẫn có thể nắng trên 32 độ. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết hôm nay có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 21/10 - Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Thanh Hóa đến Tp.Huế từ chiều tối 21/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: + Ngày 20/10: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). + Đêm 20 và ngày 21/10: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. - Các nơi khác: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa đêm 19 và ngày 20/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 21/10 đến ngày 29/10 - Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp.Huế đêm 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng 2-3 ngày cuối, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác. - Nam Bộ và Lâm Đồng: Thời tiết chiều và tối có mưa rào và dông rải rác trong khoảng ngày 22-23/10, sau có mưa rào và dông vài nơi. - Các khu vực khác: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tin không khí lạnh Theo Vietnamnet, dù đã giữa tháng 10, không khí lạnh vẫn hoạt động thưa và có cường độ yếu. Do đó, Bắc Bộ những ngày tới tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi ở mức 33-34 độ C. Dự báo thời tiết khoảng ngày 20-22/10, một đợt không khí lạnh yếu có thể tràn xuống nước ta theo hướng lệch Đông, khiến nhiệt độ miền Bắc chỉ giảm khoảng 1 độ, chưa đủ để thời tiết chuyển lạnh. Tại Hà Nội, những ngày tới và trong khoảng 23-27/10, trời nắng, trưa chiều khá nóng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 33-34 độ, ban đêm dao động 24-26 độ.