Dự báo thời tiết 2/11/2026: Bao giờ không khí lạnh tràn về trong tháng 11, miền Bắc có rét sâu?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết sau tháng 10 có nhiều diễn biến thời tiết bất thường, miền Bắc được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh trong tuần đầu tháng 11. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vự này thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin không khí lạnh đầu tháng 11 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nhiệt độ trung bình tháng 11/2026 trên cả nước có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ. Riêng Nam Bộ, mức chênh lệch dự báo khoảng 0,5-1 độ. Cơ quan khí tượng đánh giá, các đợt không khí lạnh trong tháng có xu hướng hoạt động yếu hơn so với quy luật trung bình nhiều năm. Vì vậy, thời điểm xuất hiện rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng muộn hơn. Tổng số ngày rét đậm, rét hại cũng được dự báo thấp hơn mức thông thường, theo Lao Động. Theo dự báo thời tiết ngay trong tuần đầu tháng 11, miền Bắc được dự báo đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp. Đợt thứ nhất dự báo xuất hiện trong khoảng ngày 2-3/11. Do cường độ yếu, tác động chủ yếu là làm giảm cảm giác oi nóng, đưa thời tiết chuyển sang trạng thái mát hơn. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ, trong khi ban đêm và sáng sớm dao động khoảng 22-26 độ. Dự báo sau đó khoảng ngày 5-7/11, một đợt không khí lạnh khác có thể tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực, với cường độ mạnh hơn đợt trước. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dự báo phổ biến 27-30 độ; về đêm, mức nhiệt giảm còn 21-24 độ. Tại một số khu vực vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 21 độ.