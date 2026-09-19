Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hình thế gây mưa lớn những ngày qua tại Bắc Bộ đã hoàn toàn suy yếu. Ngày 19/9, miền Bắc và Thanh Hóa chỉ còn mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có giông. Toàn khu vực chuyển nắng với nhiệt độ tăng khá mạnh, cao nhất ở Hà Nội đạt 34 độ.

Hà Nội và miền Bắc nắng trở lại. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/9, có lúc có mưa rào và giông với nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng 2-3 độ so với hôm qua, ở mức 32-34 độ.

Đáng lưu ý, ngày 19/9, tiếp tục chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, ban ngày ít mưa, nhưng có xu hướng gia tăng vào chiều tối.

Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 19/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Nam đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.