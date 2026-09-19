Dự báo thời tiết 19/9/2026: Sau chuỗi ngày mưa to sầm sập, miền Bắc sắp đón 'tin vui' thời tiết

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực này nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết miền Bắc bước vào chuỗi ngày ít mưa, nắng nhẹ. Tại miền Trung, mưa lớn còn kéo dài.Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết khu vực này nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực này nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực này nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc nắng đẹp trở lại, mưa lớn nơi nào? Dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ với báo Vietnamnet diễn biến thời tiết mới nhất (18-19/9/2026) ở các tỉnh thành trên cả nước. Theo dự báo thời tiết hình thế gây mưa lớn những ngày qua tại Bắc Bộ đã hoàn toàn suy yếu. Đêm 18 và sáng 19/9, mưa dầm dề kết thúc, chỉ còn xuất hiện rải rác vài nơi tại vùng Nam đồng bằng với lượng không đáng kể. Sang ngày 19/9, toàn khu vực chuyển nắng. Trọng điểm mưa lớn nhất cả nước trong 24 giờ tới dồn về các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế. Lượng mưa phổ biến dao động từ 30-60mm, có nơi mưa to vượt 80mm. "Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt mưa cục bộ cường độ lớn trong thời gian ngắn (trên 80mm chỉ trong vòng 3 giờ)", dự báo viên nhấn mạnh. Dự báo thời tiết, từ đêm 19/9, mưa lớn tại đây mới bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt và giảm dần.