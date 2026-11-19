Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; chiều chuyển gió đông bắc cấp 3. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết không khí lạnh về dồn dập, miền Bắc mưa chuyển rét. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Nhiều mây, trưa chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, chiều và đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực này thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Miền Bắc còn đón những đợt rét đậm nào trong 3 tháng tới? Theo dự báo thời tiết từ chiều tối và đêm 18/11, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trao đổi với Lao Động Tiến sĩ Trương Bá Kiên - Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển đã có những phân tích về xu thế khí hậu từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 trong điều kiện El Nino có cường độ rất mạnh. Theo Tiến sĩ Trương Bá Kiên điều kiện khí quyển và đại dương phản ánh đợt El Nino có cường độ rất mạnh. Dự báo El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh đến hết mùa đông năm 2026 - 2027 (xác suất khoảng 80 - 95%). El Nino có khả năng đạt đỉnh vào các tháng 11 - 12/2026 và là một trong những đợt El Nino mạnh nhất trong lịch sử. Dự báo trong 3 tháng tới, nhiệt độ trung bình có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm trên hầu hết các khu vực cả nước với xác suất phổ biến trên 80%; mức cao hơn so với trung bình nhiều năm trên 1,5 độ C. Gió mùa mùa đông có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có xu hướng xuất hiện muộn hơn và số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây giảm nhiệt độ ở Bắc Bộ trong các tháng chính đông.