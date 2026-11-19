Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 18-21 độ. Tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, ngày 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết hôm nay 19/11/2026:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Thời tiết Hà Nội mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/11, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 3; trời rét với nhiệt độ ban ngày cao nhất giảm mạnh so với trước đó, còn ở mức 19-21 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt.

Trong đó, từ chiều 19/11 đến ngày 20/11, khu vực có lượng mưa 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ đêm 20/11 đến đêm 21/11, lượng mưa 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ. Trong mưa giông, cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.