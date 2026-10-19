Dự báo thời tiết 19/10/2026: Miền Bắc chưa hết nóng, không khí lạnh có gì đáng chú ý?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực này thời tiết có mây, phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/10 đến ngày 28/10 - Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Thời tiết đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp.Huế thời kỳ ngày 21-22/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng ngày 26-27/10, khu vực từ Nghệ An đến Tp.Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Khu vực này có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 20-21/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng ngày 26-27/10, phía Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác. - Cao nguyên Trung Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. - Nam Bộ và Lâm Đồng: Dự báo thời tiết chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21-22/10, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo không khí lạnh Theo Vietnamnet dù đã giữa tháng 10, không khí lạnh vẫn hoạt động thưa và có cường độ yếu. Do đó, Bắc Bộ những ngày tới tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi ở mức 33-34 độ C. Khoảng ngày 20-22/10, một đợt không khí lạnh yếu có thể tràn xuống nước ta theo hướng lệch Đông, khiến nhiệt độ miền Bắc chỉ giảm khoảng 1 độ, chưa đủ để thời tiết chuyển lạnh. Tại Hà Nội, những ngày tới và trong khoảng 23-27/10, trời nắng, trưa chiều khá nóng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 33-34 độ, ban đêm dao động 24-26 độ.