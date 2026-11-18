Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 3, trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Không khí lạnh khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, có nơi dưới 10 độ C. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, từ trưa chiều mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc từ chiều mai gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Miền Bắc đón không khí lạnh Dự báo thời tiết khoảng sáng 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ. Theo dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội khoảng trưa và chiều 18/11 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm 18/11 trời chuyển rét. Trên biển từ trưa và chiều 18/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.