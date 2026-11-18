Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào trưa và chiều tối.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết hôm nay 18/11/2026:

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 15-18 độ.

Thời tiết miền Bắc mưa giông chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: Bảo Kiến

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/11, khoảng trưa và chiều, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Trong ngày và đêm, khu vực có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ ban ngày giảm 3-4 độ so với cùng kỳ trước đó. Từ chiều tối và đêm 18/11, trời chuyển rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 18/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ. Trong mưa giông, cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.