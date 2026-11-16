Dự báo thời tiết 16/11/2026: Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc, thời tiết những ngày tới có gì đáng chú ý?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh Dự báo thời tiết từ ngày 15-17/11, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30 độ. Tuy nhiên, khoảng ngày 18/11, khu vực này có khả năng đón một đợt không khí lạnh mới, gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Từ khoảng ngày 18-19/11, thời tiết Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét, theo Vietnamnet. Các chuyên gia nhận định, đợt không khí lạnh này không mạnh như đợt hôm 9/11 nên gió sẽ không rít kéo dài, nhiệt độ cũng không giảm sâu. Trời sẽ lạnh vào ban ngày khoảng 21-25 độ, đêm và sáng sớm chuyển rét 15-20 độ.