Dự báo thời tiết 16/11/2026: Hà Nội nắng ấm 31 độ, TPHCM mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/11, khối không khí lạnh yếu và lệch đông khiến độ ẩm tăng, hình thành sương mù vào đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Thời tiết Hà Nội nắng nhẹ, trời dịu mát. Ảnh: Hoàng Minh

Sau đó, dưới tác động của rìa phía nam rãnh áp thấp, sương mù tan dần, những khu vực trên chuyển nắng diện rộng với mức nhiệt cao nhất trên 30 độ.

Thời tiết hôm nay 16/11/2026:

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/11, không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ so với trước đó, ở mức 29-31 độ.

Sang ngày 17/11, Hà Nội tiếp tục nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên 30-32 độ. Khoảng ngày 18/11, không khí lạnh tăng cường khiến khu vực có mưa rào rải rác và có nơi có giông, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ giảm mạnh.

Đối với khu vực Bắc Bộ, khoảng từ ngày 18-19/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 19/11, trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ khoảng đêm 19-21/11 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, trong ngày 16/11, Nam Bộ phổ biến có mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Mưa rào và giông xuất hiện rải rác vào chiều tối, dưới 1/2 diện tích khu vực, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Các khu vực có khả năng mưa vừa, mưa to gồm Lâm Đồng, phía Bắc Đồng Nai, Tây Ninh, phía Bắc TPHCM và vùng nội đồng, dọc biên giới các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại TPHCM, ban ngày trời nắng gián đoạn. Chiều tối, mưa tập trung ở khu vực phía Bắc (Bình Dương cũ), Củ Chi, Hóc Môn cũ; có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trung tâm và phía Nam thành phố, gồm Cần Giờ, Nhà Bè, Vũng Tàu cũ, ít mưa hơn, chủ yếu có mưa rào và giông vài nơi.

Trong hai ngày tới, mưa giông ở Nam Bộ giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi; ban ngày trời nắng nhiều hơn, cường độ nắng mạnh.