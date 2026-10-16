Dự báo thời tiết 16/10/2026: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc duy trì nắng hanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/10, không khí lạnh có cường độ yếu thêm và di chuyển ra phía đông, miền Bắc và từ Thanh Hóa đến TP Huế thời tiết tương đối ổn định, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trời nắng hanh, với nhiệt độ cao nhất 34 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/10, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời nắng hanh, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 32-34 độ.

Thời tiết miền Bắc ổn định với ngày nắng hanh, đêm mưa vài nơi. Ảnh: Hoàng Minh

Trong khi đó, khu vực phía nam của duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 16/10, sáng nắng, chiều mưa, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Những cơn mưa này kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Dự báo thời tiết ngày 16/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.