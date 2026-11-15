Dự báo thời tiết 15/11/2026: Miền Bắc lại nắng mạnh, Hà Nội tăng lên 29 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục di chuyển ra phía Đông rồi suy yếu dần, thời tiết miền Bắc nắng mạnh trở lại. Cụ thể, ngày 15/11, Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng ráo; nền nhiệt có xu hướng tăng dần, trời chỉ còn cảm giác lạnh về đêm và sáng.

Thời tiết hôm nay 15/11/2026:

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/11, không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất tăng 4-5 độ so với trước đó, lên mức 29 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng đến 29 độ, tăng 4-5 độ so với trước đó. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo khoảng đêm 17 và ngày 18/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại, gây mưa rào rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Từ ngày 19-22/11, thành phố không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiều nơi có nắng trở lại. Nam Bộ ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp khiến mưa rào và giông xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.