Dự báo thời tiết 15/11/2026: Miền Bắc duy trì nắng hanh, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch ra sao?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Dự báo thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái ngày nắng, sáng sớm một số nơi xuất hiện sương mù. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thời tiết hôm nay có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.