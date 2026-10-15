Dự báo thời tiết 15/10/2026: Nơi nào có mưa to dồn dập?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22–24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–33 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (từ Tp.Đà Nẵng đến Đắk Lắk), đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32–34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 16/10 - Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Dự báo thời tiết đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. - Khu vực Tp.Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Khu vực này thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. - Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 16/10 đến ngày 24/10 - Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Thời tiết đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 20-21/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Khoảng ngày 17-22/10 có mưa rào và dông rải rác, riêng khoảng ngày 20-22/10 cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Dự báo thời tiết chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.