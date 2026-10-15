Dự báo thời tiết 15/10/2026: Hà Nội nắng đến 34 độ, TPHCM mưa to cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/10, miền Bắc và Thanh Hóa duy trì thời tiết tương đối ổn định, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhưng không quá gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trên 33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/10, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ, ở mức 32-34 độ, trời có lúc khá oi bức.

Thời tiết miền Bắc khá ổn định với mức nhiệt cao nhất khoảng 33 độ. Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông vài nơi. Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới (15-17/10), vẫn là sáng nắng chiều mưa, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Những cơn mưa này kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Đáng lưu ý, thời gian mưa trùng với giờ tan tầm kết hợp với triều cường xuống nhưng vẫn còn ở mức cao nên khả năng gây ngập ở khu vực trũng thấp ven sông.

Dự báo thời tiết ngày 15/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.