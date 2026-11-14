Dự báo thời tiết 14/11/2026: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, thời điểm nào trời chuyển rét?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết khoảng ngày 18-19/11, không khí lạnh sẽ quay lại nước ta khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, đồng thời mưa lớn xuất hiện ở cả miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; phía Bắc có nơi dưới 29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh? Dự báo thời tiết từ khoảng đêm 17 ngày 18/11, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, miền Bắc dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18-19/11, miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét, thông tin trên Dân Việt. Trong đợt lạnh này, theo nền tảng thời tiết AccuWeather, TP.Hà Nội dự báo có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 18/11. Từ ngày 18/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt tại Thủ đô giảm xuống rõ rệt. Nền tảng dự báo ngày 20/11 sẽ là ngày Hà Nội lạnh nhất trong tuần tới, khi nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô vào khoảng 17 độ, cao nhất vào khoảng 21 độ. Không chỉ miền Bắc, khối không khí lạnh này dự báo sẽ gây mưa tại miền Trung. Từ khoảng ngày 18-19/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Về thời tiết từ nay đến cuối tuần, theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết miền Bắc dự báo sẽ ấm dần lên, mưa giảm trong các ngày cuối tuần. Các khu vực khác dự báo có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.