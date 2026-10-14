Dự báo thời tiết 14/10: Hà Nội nắng 33°C, miền Trung cục bộ mưa to đến rất to

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/10/2026

Ngày 14/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trong 3 giờ có thể vượt 80mm, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngày 14/10, miền Trung cục bộ có nơi mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Q.C)

Trong khi mưa tiếp tục xuất hiện ở các địa phương trên thì khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa duy trì hình thái đêm không mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, nhiệt độ thấp nhất dao động 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 30-33°C, có nơi vượt ngưỡng 33°C.

Trong đó, thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, ngày và đêm chênh nhau gần 10°C, cao nhất 31-33°C, thấp nhất 22-24°C.

Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cũng trong ngày 14/10, cao nguyên Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chủ yếu lúc chiều tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/10/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam (từ Quảng Trị đến TP Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Nam mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.