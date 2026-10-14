Dự báo thời tiết 14/10/2026: Miền Bắc tiếp diễn nắng hanh, Trung Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/10, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, miền Bắc đến Hà Tĩnh phổ biến không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất trên 33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/10, trời nắng, đêm không mưa với nhiệt độ cao nhất duy trì 31-33 độ; gió chuyển hướng đông đến đông nam cấp 2-3.

Thời tiết miền Bắc duy trì nắng hanh khô. Ảnh: Nam Khánh

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, đêm 13 và ngày 14/10, khu vực TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h). Sau đó, đêm 14 và ngày 15/10, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và giông rải rác.

Đồng thời, chiều và tối 14/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 14/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến TP Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.