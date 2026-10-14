Dự báo thời tiết 14/10/2026: Miền Bắc nắng 33 độ C, miền Trung diễn biến bất ngờ

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Dự báo thời tiết nắng hanh khô bao trùm khắp miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C. Trong khi đó, miền Trung có mưa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông; Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực này thời tiết hôm nay có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến TP. Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, phía Bắc (từ Tp.Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.