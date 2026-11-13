Dự báo thời tiết 13/11/2026: Miền Bắc mưa to, tâm điểm nơi nào?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Dự báo thời tiết từ chiều tối 12/11, Bắc Bộ bước vào đợt mưa giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong khi đó, mưa lớn ở miền Trung đang thu hẹp dần và dự báo giảm từ chiều 13/11. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-22 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp.Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/11 đến 21/11 - Bắc Bộ: Dự báo thời tiết có mưa vài nơi. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Có mưa vài nơi; từ ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực từ Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Từ đêm 13-14/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi. - Các khu vực khác: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 13-16/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nơi nào có mưa to Chiều 12/11, dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ với Vietnamnet thời tiết trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam trong hai ngày 12-13/11 có nhiều diễn biến đáng chú ý, trong đó Bắc Bộ xuất hiện đợt mưa giông diện rộng, còn miền Trung vẫn có nơi mưa rất to. Tại miền Bắc, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, từ chiều tối và đêm 12/11, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sang sáng 13/11, khi rãnh gió Tây di chuyển dần sang phía đông, vùng mưa sẽ thu hẹp, chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ. Từ chiều cùng ngày, mưa tại khu vực này cũng giảm dần. Theo dự báo thời tiết từ chiều tối 12/11 đến sáng ngày 13/11, khu vực Tp.Huế, Tp Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều ngày 13/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.