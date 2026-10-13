Dự báo thời tiết 13/10/2026: Nắng hanh khô khắp miền Bắc, Nam Bộ mưa bất chợt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/10, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định khiến toàn miền Bắc phổ biến không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/10, trời nắng, đêm có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất 31-33 độ; duy trì gió đông bắc cấp 2-3.

Thời tiết miền Bắc duy trì nắng hanh khô. Ảnh: Nam Khánh

Tại Trung Bộ, mưa tiếp tục giảm ở khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh, chỉ còn mưa vài nơi. Trong khi đó, do tác động của rìa phía Tây Nam khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, ngày và đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Đồng thời, chiều và tối 13/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, khu vực Nam Bộ và TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to kèm giông. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Ngoài ra, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch ở Nam Bộ hiện đã qua đỉnh điểm, hôm nay triều cường nhiều nơi xuống dần nhưng còn ở mức cao trên báo động 3, tình trạng ngập úng vẫn còn tiếp diễn.

Dự báo thời tiết ngày 13/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến TP Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ, phía Nam 31-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.