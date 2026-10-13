Dự báo thời tiết 13/10/2026: Miền Bắc ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22–24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–33 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2–3.

Dự báo thời tiết hanh khô, nhiều nơi 33 độ. Ảnh: Đình Huy/Báo Thanh Niên

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ.

Thời tiết có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2–3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28–31 độ.

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi. Phía Nam (từ Quảng Trị đến Tp.Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28–30 độ, phía Nam 31–33 độ.

Thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27–31 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối, có mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ nay đến ngày 19/10 - Bắc Bộ: Dự báo thời tiết đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. - Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị: Dự báo có mưa vài nơi. - Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.