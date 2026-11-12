Dự báo thời tiết 12/11/2026: Miền Bắc mưa giông kèm rét, Trung Bộ còn mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/11, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, miền Bắc xuất hiện mưa giông và kéo dài đến hết ngày 13/11. Cụ thể, ngày và đêm 12/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày 13/11, mưa giông thu hẹp dần, tập trung chủ yếu ở phía Đông Bắc Bộ.

Đồng thời, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét với nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ so với trước đó, ở mức 20-22 độ. Từ ngày 13/11, nền nhiệt tại khu vực lại có xu hướng tăng dần.

Thời tiết hôm nay 12/11/2026:

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/11, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; trưa và chiều giảm mây, mức cao nhất 20-22 độ.

Cũng trong hôm nay 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết miền Bắc xuất hiện mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, từ sáng sớm đến hết ngày 12/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ chiều 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi.

Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.