Dự báo thời tiết 12/11/2026: Miền Bắc lại sắp mưa to 'sầm sập'

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Dự báo không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc sắp mưa rét, miền Trung đối mặt mưa lớn. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Tp.Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, riêng Tp.Huế trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 13/11: - Bắc Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đêm 11/11 mưa tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ, ngày 13/11 mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ. Trời rét; riêng ngày 13/11 sáng trời rét. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Thời tiết có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. - Khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 12/11, sau mưa giảm. - Khu vực Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 13/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 13/11 đến 21/11: - Bắc Bộ: Dự báo thời tiết có mưa vài nơi. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Có mưa vài nơi; từ ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực từ Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Từ đêm 13-14/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi. - Các khu vực khác: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 13-16/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.