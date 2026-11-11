Dự báo thời tiết 11/11/2026: Chuyên gia lý giải sự bất thường về đợt không khí lạnh gây mưa dữ dội ở miền Trung

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực này nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Không khí lạnh tràn về, thời tiết miền Bắc chuyển rét rõ rệt. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; riêng Bắc Quảng Trị có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp.Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng Tp.Huế trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Chuyên gia nhận định đợt không khí lạnh có điểm khác biệt "dị thường" TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến miền Trung có những biểu hiện cực đoan khác thường, với gió mạnh trên biển và đất liền, làm nhiều cây cối đổ ngã, thậm chí đánh dạt hai tàu hàng trọng tải lớn vào bờ mắc cạn. Đáng chú ý, lượng mưa tại một số nơi vượt 800mm trong chưa đầy 24 giờ. TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, đã có cảnh báo về gió mạnh và sóng cao trước khi không khí lạnh tràn về. Tuy nhiên, cường độ gió thực tế mạnh hơn những gì nhiều người có thể hình dung, khiến đợt gió lạnh đầu mùa có biểu hiện dữ dội như gió bão. Mưa hơn 800mm trong chưa đầy 24 giờ tại Bạch Mã. Bên cạnh gió mạnh, một biểu hiện cực đoan đáng chú ý khác của đợt không khí lạnh là cường suất mưa đặc biệt lớn. Tại Bạch Mã, lượng mưa vượt 800mm trong chưa đầy 24 giờ. Đáng chú ý, tại Thanh Hóa, lượng mưa cũng vượt 400mm chỉ trong một đêm. Những đợt mưa có cường suất lớn như vậy thường xuất hiện trong điều kiện có hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới hoặc hội tụ nhiệt đới. Tuy nhiên, lần này, lượng mưa rất lớn lại xảy ra dưới tác động của gió mùa Đông Bắc. Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, đây là biểu hiện bất thường, đáng chú ý trong bối cảnh năm nay chịu tác động của El Nino. Chuyên gia cho rằng, đợt không khí lạnh lần này không đơn thuần là một đợt gió mùa Đông Bắc đầu mùa thông thường mà có những diễn biến cực đoan cả về gió và mưa.