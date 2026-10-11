Dự báo thời tiết 11/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 11/10, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.