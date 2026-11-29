Từ đêm 29/11/2026 đến ngày 01/12/2026, Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 30/11/2026.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết từ đêm 01/12 đến ngày 09/12/2026 được nhận định theo từng khu vực ở phần dưới.

Dự báo thời tiết từ đêm 29/11 đến ngày 01/12/2026

Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Riêng Tây Bắc Bộ ngày trời nắng.

Đêm và sáng trời rét, sau đó đêm và sáng trời lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Đêm 29/11 và ngày 30/11/2026: có mưa vài nơi. Riêng Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam tỉnh Quảng Trị cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét.

Đêm 30/11 và ngày 01/12/2026: phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 30/11/2026.

Sau đó có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác

Chiều tối và đêm 29/11/2026: mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 30/11/2026: mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo mưa dông

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ tập trung ở phía Nam tỉnh Quảng Trị và dải từ Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk.

Nhận định thời tiết từ đêm 01/12 đến ngày 09/12/2026

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ khoảng ngày 03-04/12/2026 trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh đến khoảng ngày 02/12/2026.

Từ Quảng Trị đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng ngày 03/12/2026.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ, thời kỳ từ khoảng ngày 03-06/12/2026 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Người dân ở khu vực có mưa to, mưa rất to cần theo dõi thông tin dự báo mới nhất và hạn chế di chuyển khi mưa lớn.

Khi có dông, không trú dưới gốc cây cao, biển quảng cáo hoặc công trình tạm; chằng chống nhà cửa, vật dụng dễ bị gió giật làm đổ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chú ý giữ ấm cho trẻ nhỏ và người cao tuổi trong những đêm và sáng sớm trời rét, lạnh.

Khi trời có sương mù vào sáng sớm, cần giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn lúc tham gia giao thông.