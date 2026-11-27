Từ đêm 27/11/2026 đến ngày 29/11/2026, khu vực từ Tp. Huế đến phía Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa ở khu vực này tiếp tục từ đêm 29/11/2026 đến sáng 30/11/2026 và giảm từ chiều 30/11/2026. Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc miền Trung có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/11/2026 đến ngày 29/11/2026

Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Từ Tp. Huế đến phía Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/11/2026 đến ngày 07/12/2026

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 30/11/2026, sau đó có mưa vài nơi.

Từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: từ đêm 29/11/2026 đến sáng 30/11/2026 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 30/11/2026 mưa giảm.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Người dân ở khu vực có mưa to đến rất to, đặc biệt từ Tp. Huế đến Khánh Hòa, cần theo dõi các bản tin dự báo mới nhất và hạn chế di chuyển khi có mưa lớn.

Khi có dông, tránh trú dưới cây cao, cột điện hoặc công trình tạm bợ; chủ động chằng chống nhà cửa, che chắn tài sản để phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc miền Trung, chú ý giữ ấm vào đêm và sáng do trời rét, lạnh.