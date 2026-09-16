Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 16/09/2026: Bắc Bộ và miền Trung mưa to, đề phòng dông lốc

Khu vực Bắc Bộ cùng nhiều tỉnh, thành phố miền Trung và Nam Bộ sắp bước vào đợt mưa diện rộng kéo dài nhiều ngày. Cơ quan khí tượng phát đi bản tin nhận định thời tiết đất liền trong thời hạn 10 ngày, tính từ đêm 16/09/2026 đến ngày 26/09/2026, với các diễn biến thời tiết đáng chú ý trên phạm vi cả nước.

Dự báo diễn biến thời tiết từ đêm 16/09 đến ngày 18/09/2026

Trong 48 giờ tới, thời tiết tại các vùng trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 17/09/2026, mưa có xu hướng giảm dần.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 18/09 đến ngày 26/09/2026

Bước sang giai đoạn tiếp theo, vùng mưa dịch chuyển và tập trung vào các tỉnh Trung Bộ cũng như khu vực phía Nam:

Khu vực Bắc Bộ: Duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi trong suốt thời kỳ dự báo.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 21/09/2026, đợt mưa này sẽ giảm dần.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 18/09 đến 21/09/2026, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau thời gian này, khu vực chuyển sang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan đi kèm

Trong các đợt mưa dông trên khắp cả nước từ ngày 16/09 đến 26/09/2026, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ cường suất cao có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Chủ động chằng chống nhà cửa, tỉa cành cây lớn để phòng ngừa gió giật mạnh và lốc xoáy trong dông sét.

Người dân tại khu vực miền núi cần quan sát dấu hiệu địa chất bất thường, tránh xa các khe suối, taluy dốc có nguy cơ trượt lở khi xảy ra mưa to kéo dài.

Hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu khi dòng nước đang chảy xiết.

Bản tin được phát lúc 18h10 ngày 16/09/2026. Bản tin dự báo tiếp theo sẽ được cập nhật trong các khung giờ phát sóng định kỳ của cơ quan khí tượng.