Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 15/11/2026 đến 25/11/2026: Bắc Bộ chuyển lạnh, cục bộ mưa to

Từ đêm 15/11/2026 đến ngày 17/11/2026, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong giai đoạn từ đêm 17/11/2026 đến ngày 25/11/2026, từ khoảng ngày 19/11 Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc chuyển rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết từ đêm 15/11/2026 đến ngày 17/11/2026

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng.

Vùng núi Bắc Bộ: đêm 15/11 và sáng sớm 16/11/2026 trời lạnh.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 17/11/2026 đến ngày 25/11/2026

Bắc Bộ

Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Khoảng ngày 18-19/11/2026: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 19/11/2026: trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét.

Từ khoảng đêm 19-21/11/2026: trời rét; sau đó đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế

Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Phía Bắc, từ khoảng chiều tối và đêm 18-19/11/2026: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Phía Nam, từ ngày 19-22/11/2026: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; sau đó có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Bắc, từ khoảng đêm 19-22/11/2026: trời chuyển rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ khoảng ngày 19-22/11/2026: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; mưa tập trung ở phía Bắc.

Các khu vực khác

Có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ, từ khoảng ngày 20-22/11/2026: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo mưa dông

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Theo dõi các bản tin dự báo mới nhất để chủ động kế hoạch đi lại và sản xuất.

Khi có mưa dông, tránh trú dưới cây cao, cột điện, nhà tạm; hạn chế ở ngoài trời để phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân vùng núi Bắc Bộ chú ý giữ ấm khi trời lạnh, rét.

Di chuyển cẩn trọng vào sáng sớm ở những nơi có sương mù.